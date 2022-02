Formule 1 grijpt duidelijk in na conflict Rusland - Oekraïne

De inval van de Russen in Oekraïne blijft er ferm op inhakken, zo ook in de sportwereld. Een beslissing is nu gemaakt.

De Formule 1 heeft in een statement laten weten dat ze de hele zaak in Oekraïne als shockerend beschouwen. A statement on the Russian Grand Prix pic.twitter.com/OZbbu9Z8ip — Formula 1 (@F1) February 25, 2022 Het is voor hen dan ook onmogelijk om in de huidige omstandigheden de GP van Rusland in 2022 te laten doorgaan. Diverse teams steunen het statement ondertussen al en dus lijkt het nu al duidelijk dat er in 2022 niet zal worden gereden in Rusland.