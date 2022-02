📷 Bolide van Max Verstappen valt op eerste F1-testdag in Barcelona meteen op

Men kan stellen dat het nieuwe F1-seizoen begonnen is, want de eerste testdag vond plaats. Verstappen gaat uiteraard proberen om in 2022 zijn wereldtitel succesvol te verdedigen. Zijn nieuwe bolide wekt alvast heel wat aandacht, zoveel is zeker.

Vooral omdat Max Verstappen tijdens de eerste testdag op het circuit van Barcelona te zien was in de 'agressievere versie' van de RB18, in vergelijking met de wagen die op de voorstelling aan het publiek getoond werd. Dat vertaalt zich onder meer in de vorm van de steil aflopende sidepods. Voorts hanteert Red Bull ook een ander soort voorwielophanging tijdens deze testdagen dan Mercedes en Ferrari, toch nog altijd de teams die gezien worden als de grote concurrenten, ondanks de onvoorspelbaarheid van het seizoen na het invoeren van nieuwe regels. HAMILTON SNELLER DAN VERSTAPPEN Max Verstappen heeft in zijn nieuwe Red Bull alvast 147 rondjes afgewerkt op het circuit van Barcelona. De snelste tijd van wereldkampioen Verstappen was 1:22.246. Lewis Hamilton reed slechts 50 rondjes, maar was wel sneller, voor wat dat momenteel waard is. De snelste tijd van Hamilton was 1:20.929.