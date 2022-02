📷 Hamilton spreekt op voorstelling Mercedes-bolide en terugkeer van de 'zilveren pijl': "Moest even afstand houden"

Ook Mercedes heeft zijn nieuwe bolide voor het komende seizoen voorgesteld. Lewis Hamilton was er ook bij op de voorstelling en dat na een periode met veel mysterie rond zijn persoon. Eén ding is duidelijk: hij en de rest van het team zijn weer klaar om er in te vliegen.

Lewis Hamilton kwam tijdens de voorstelling ook aan het woord en kwam terug op de voorbije maanden. De Brit koestert nog altijd het gevoel om samen met Mercedes iets na te streven. "Ik heb nooit gezegd dat ik ging stoppen. Ik hou van wat ik doe. Je voelt je deel van een familie en werkt samen naar een doel toe."

Dat is uiteraard nog geen garantie dat dat doel bereikt kan worden. Zoals bekend kwam die achtste wereldtitel er net niet. "Het was duidelijk een moeilijke periode na Abu Dhabi. Ik moest even wat afstand houden van de rest van de wereld en mooie momenten beleven met mijn familie. Uiteindelijk heb ik beslist om terug een nieuw seizoen aan te vatten."

The return of the Silver Arrows. 🤍

Meet the Mercedes-AMG F1 W13 E Performance.#WeLivePerformance pic.twitter.com/6ZR5ZwD9dP — Mercedes-Benz (@MercedesBenz) February 18, 2022

Uiteraard ging ook aandacht naar de nieuwe wagen. 'De terugkeer van de zilveren pijl', zo kondigen ze het bij Mercedes aan. Na de donkere kleur die de bolide de laatste seizoenen had, komt Mercedes voor de dag met een veel meer zilverkleurige wagen voor 2022. Lewis Hamilton zal daarin dus rijden en ook George Russell, de nieuwe nummer 2 bij Mercedes.