Opnieuw een Belgische WK-rally: Rally van Ieper voor tweede jaar op rij op WRC-kalender

Voor het tweede jaar op rij zal een Belgische rally deel uitmaken in het WK rally. Ieper zal ook in 2022 de beste rallyrijders ter wereld ontvangen. Vorig jaar stond met de Rally van Ieper voor het eerst een Belgische rally op de WK-kalender.

Ieper nam een door corona vrijgekomen plek op de kalender in en is voorlopig dus een blijvertje voor het WK. "Uiteraard zijn we vereerd dat we opnieuw gaststad mogen zijn voor het WRC", zegt burgemeester Emmily Talpe. "Het toont alvast aan dat de organisatie, onze stad en ruimere omgeving gesmaakt werden vorig jaar."

Voor de stad Ieper is het uiteraard een grote opsteker. "Voor de tweede keer de WRC-manche binnenhalen zal Ieper in het binnen- en buitenland nog sterker op de kaart zetten als rallystad. Niet alleen voor de autosportliefhebbers, maar ook voor de horeca, de logiessector, en in het algemeen voor de beleving in de streek is dit goed nieuws."

Ardeca Ypres Rally opgenomen in het FIA World Rally Championship 2022 - https://t.co/SP7oXCOEqU pic.twitter.com/zXQqzTYI8S — Ypres Rally (@ypresrally) February 18, 2022

Talpe onderstreept het dus nogmaals: "De editie van vorig jaar was een groot succes voor onze stad op het vlak van citymarketing!" Vanaf 19 tot en met 21 augustus 2022 zal de Rally van Ieper doorgaan. Opnieuw een kans voor Thierry Neuville om een WK-rally in eigen land te winnen.