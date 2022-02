📷 🎥 Ferrari heeft bolide voorgesteld die eindelijk nog eens een wereldtitel moet opleveren

De F1-75 moet het succes terug naar Ferrari brengen. Bij Ferrari omschrijven ze de nieuwe bolide als een innovatieve en gedurfde wagen. Kortom: in een nieuw seizoen met nieuwe uitdagingen beginnen ze bij Ferrari opnieuw met goede hoop.

New season, new challenges and a fresh reset πŸ’ͺ #essereFerrari πŸ”΄ pic.twitter.com/R9fdy32jf1

Het filmpje waarmee Ferrari de nieuwe wagen aan u voorstelt, met de gepaste muziek erbij, wekt alvast het nodige enthousiasme op. Het zal aan rijders Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn om het maximale uit hun wagen te halen.

I. AM. IN. LOVE. ❀️

I can’t wait to be driving this beast.

What do you think ? pic.twitter.com/n7FkqP3tZJ