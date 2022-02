FIA grijpt in in de F1: bekritiseerde Michael Masi weg als wedstrijdleider, VAR-systeem doet zijn intrede

Het nieuwe F1-seizoen gaat nog meer er één van vernieuwing worden dan gedacht. Michael Masi zal niet langer de functie van wedstrijdleider uitoefenen. Bovendien komt er ook een VAR-systeem dat ophef rond beslissingen van de wedstrijdleiding moet vermijden.

Michael Masi was Kop van Jut bij Mercedes sinds de ontknoping van vorig seizoen in Abu Dhabi. Masi liet nog een rondje racen na een passage van de safety car en haalde de gedubbelde wagens weg tussen Hamilton en Verstappen. De rest is geschiedenis: Verstappen passeerde Hamilton in die laatste ronde en werd wereldkampioen F1.

FIA-voorzitter Ben Sulayem heeft nu bekendgemaakt dat Masi een andere functie krijgt en dus niet langer wedstrijdleider zal zijn. Zijn taak zal worden overgenomen door Niels Wittich en Eduardo Freitas, die geassisteerd zullen worden door Herbie Blash.

GEEN RADIOBOODSCHAPPEN OP TV

Ook komt er een Virtual Race Control Room, een VAR zoals die reeds in andere sporten bekend is. Vanuit een kantoor van de FIA zal bijgedragen worden aan de beslissingen van de wedstrijdleiding, gebruik makend van een technologie die niet op het racecircuit aanwezig is. Een andere grote verandering: radioboodschappen van teams en rijders zullen niet meer op tv uitgezonden worden. Ook zal de safety car-procedure nog herbekeken worden.