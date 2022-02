Mercedes neemt nu ook de allerlaatste twijfels weg: "44 is back!"

Neen, u hoeft er echt niet aan te twijfelen. Mercedes zelf neemt de laatste aarzeling weg: nummer 44, beter bekend als Lewis Hamilton, zal aan de start van het nieuwe Formule 1-seizoen staan en op jacht gaan naar een achtste wereldtitel.

Na de spectaculaire ontknoping eind vorig seizoen, waarin Hamilton de strijd om de wereldtitel nipt verloor tegen Max Verstappen, hakte de ontgoocheling er ferm in bij de Brit. Niet enkel door het eindresultaat, maar ook beslissing van de wedstrijdleiding aan het einde van de laatste GP zaten Hamilton dwars.

Ook zijn team was daar allerminst mee opgezet. Het ging zelfs zo ver dat er speculatie ontstond of Hamilton nog wel verder zou doen in de Formule 1. Met een recente post op zijn eigen sociale media liet Hamilton al verstaan er weer klaar voor te zijn.

En ook bij Mercedes scheppen ze nu duidelijkheid met de boodschap: "44 is back!" Het nummer 44 staat op de bolide van Hamilton. Binnenkort zal Mercedes overigens zijn nieuwe bolide voorstellen. De Formule 1 kan dus nog een jaartje langer genieten van de rijderskunst van Hamilton en kwam ook met nieuws. Ook volgend seizoen zal het format van de sprintraces in een aantal GP's van kracht zijn.