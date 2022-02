Stoffel Vandoorne moet tevreden zijn met elfde plaats in ePrix van Mexico, overwinning gaat naar Porsche

Stoffel Vandoorne is er niet in geslaagd om een goed resultaat te boeken in de ePrix van Mexico. Onze landgenoot mocht op de achtste plaats beginnen, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met de elfde plaats. De overwinning ging naar de Duitser Pascal Wehrlein.

Met de ePrix van Mexico stond de derde ePrix van het Formule E-seizoen op het programma. Het was uitkijken naar Stoffel Vandoorne, maar onze landgenoot moest op de achtste plaats starten. Uiteindelijk werd de Belgische rijder van Mercedes elfde. Wie sterk voor de dag kwam in Mexico, was Porsche. Zo hebben ze zowel de eerste plaats als de tweede plaats kunnen bemachtigen. De overwinning was voor de Duitser Pascal Wehrlein, terwijl een andere Duitser, André Lotterer, op de tweede plaats is geëindigd.