Na nieuwe commotie neemt Vettel het op voor Masi: "Hij heeft het erg goed gedaan"

Afgelopen week was er opnieuw commotie in de F1-wereld toen er nieuwe audiofootage naar buiten kwam van tijdens de laatste race in Abu Dhabi.

Wedstrijdleider Michael Masi gebruikte namelijk exact deezlfde woordenschat om de ingenieurs van Mercedes te sussen dan diegene die hij kreeg van de Red Bull-ingenieurs om een dubieuze beslssing te maken. Het waren nog twee grote onzekerheden tot een week geleden: wat gebeurt er met Lewis Hamilton en blijft Michael Masi aan in de F1? Die eerste vraag lijkt ingevuld te zijn met een volmondige ja, die tweede nog niet. De Duitse rijder Sebastian Vettel nam het bij de lancering van de nieuwe Aston Marton wel op voor de Australische wedstrijdleider. "Het is een beetje jammer, er waren twee tegenstrijdige belangen: de sport en de show. Ik bekijk het sowieso vanuit de sportkant en ik denk dat we vorig jaar een fantastische finale hebben gekregen. Er zou altijd één verliezer en één winnaar geweest zijn." "Masi heeft het afgelopen seizoen heeft het geweldig gedaan. Michael moest snel invallen na het plotse overlijden van Charlie Whiting en ik hoop dat hij blijft. Het belangrijkste is dat er in de toekomst meer duidelijkheid is over bepaalde situaties", klinkt het.