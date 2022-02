Opvallend: teambaas Red Bull wint rondleiding bij... Mercedes

Opvallend nieuws uit de Formule 1. Mercedes deed zondag namelijk een veiling tijdens de Autosport Awards en winnaar van deze veiling kreeg een rondleiding binnen de fabriek van het Formule 1-team. De rondleiding is voor niemand minder dan Christian Horner, de teambaas van Red Bull.

Zondag stonden de Autosport Awards op het programma en Mercedes deed daarbij een veiling voor het goede doel. Diegene met het hoogste bod kreeg namelijk een rondleiding door de fabriek van het Formule 1-team. De opbrengst ging daarbij naar Grand Prix Trust, een organisatie dat instaat voor de ontwikkeling van de sport.

Het hoogste bod was 4.750 euro en stond op naam van... Christian Horner, de teambaas van Red Bull. Horner krijgt dus een inkijk in de fabriek van zijn grootste rivaal in de Formule 1. Het zou wel eens een geniale zet kunnen zijn van Red Bull.