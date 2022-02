Norris gaat nog meerdere jaren door bij McLaren: "Ik zie het werk om team in positie te krijgen voor zeges en titels"

Lando Norris heeft er na een sterk seizoen zin in om nog meerdere jaren bij McLaren door te gaan. De F1-piloot en zijn team hebben een overeenkomst bereikt over een contractverlenging tot 2025. Ook de volgende drie jaar blijft Norris dus bij McLaren aan boord.

Hoewel McLaren niet tot de beste drie teams behoort, eindigde Lando Norris op een knappe zesde plaats in de WK-stand in 2021. Vier keer reed hij ook naar een podiumplaats, met als beste notering een tweede plek in de GP van italië. De combinatie McLaren-Norris levert dus verdienstelijke resultaten op.

"Bij teams draait het om mensen en ik hou van de mensen bij McLaren. Ik voel me er thuis", ziet Norris geen reden om te vertrekken. "Ik maak deel uit van de reis die we allemaal mee beleven. Vorig seizoen was weer een grote stap voorwaarts, zowel in mijn carrière als op vlak van de prestatie van de ploeg."

Signed on the dotted line. ✍️🇬🇧 @LandoNorris has committed to a new four-year agreement with McLaren Racing through to the end of 2025! — McLaren (@McLarenF1) February 9, 2022

Volgens Norris zal er de volgende jaren nog veel mogelijk zijn. "Ik zie al het werk dat geïnvesteerd wordt om het team in een positie te krijgen om mee te dingen naar zeges en titels in de toekomst. De beslissing om onze band met enkele jaren te verlengen voelde natuurlijk aan."