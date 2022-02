Formule 1 schrapt het officiële moment tijdens raceweekend om te knielen

De Formule 1 gaat geen officieel moment meer houden waarop rijders kunnen knielen als gebaar tegen racisme. Het voorbije moment was dat moment er wel. Volgens F1-baas Domenicali is het tijd dat gebaren en statements plaatsmaken voor actie.

Op de knie gaan zitten is wereldwijd het gebaar te worden om de strijd tegen racisme aan te kaarten, na de golf van Black Lives Matter-protesten in 2020. Ook tijdens elke GP in de Formule 1 werd een formeel moment voorzien waarop geknield kon worden als statement.

Vooral Lewis Hamilton was daar een vurige bepleiter van, hij droeg ook altijd een 'Black Lives Matter'-shirt, terwijl andere F1-piloten het vaak hielden op een shirt met de slogan 'beëindig racisme'. Door de controverse rond BLM, met onder meer geweld bij betogingen, bleven sommige rijders tijdens het officiële moment ook gewoon rechtstaan. Max Verstappen was één van hen.

DIVERSITEIT BENADRUKKEN

Formule 1-rijders die wel nog willen knielen, krijgen hiervoor voortaan de kans tijdens een ander moment in de startprocedure. Van een formeel moment om te knielen zal echter niet langer sprake zijn. "Ik denk dat het tijd is om over te gaan van gebaar naar actie", zegt Stefano Domenicali bij Skysports. "Voor de F1 is dat de diversiteit van onze gemeenschap benadrukken."