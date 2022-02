Lewis Hamilton maakt einde aan de stilte en lijkt er weer klaar voor: "Ik was weg, nu ben ik terug!"

Een oorverdovende stilte op sociale media: daar pakte Lewis Hamilton mee uit de voorbije weken en maanden. Maar kijk, de Brit heeft nog eens iets van zich laten horen. En lijkt zijn strijdvaardigheid weer helemaal teruggevonden te hebben.

Lewis Hamilton zette een opvallende foto op zijn sociale media, omgeven door rotsen en met een grote glimlach op zijn gezicht. Nog belangrijker is de kort en toch veelzeggende tekst die er boven staat: "Ik was weg. Nu ben ik terug!"

Hamilton alludeert zo op de theorie dat hij even tijd voor zichzelf nodig had vanwege de teleurstelling van het nipt mislopen van een nieuwe wereldtitel in de Formule 1. En mogelijk gaan we vanaf nu terug regelmatiger iets van hem horen op sociale media, waar hij vroeger heel actief op was.

De zevenvoudig wereldkampioen lijkt dus klaar om opnieuw de strijd aan te gaan in de F1 in 2022. Het is geen geheim dat hij en zijn team Mercedes niet opgezet waren met de beslissingen van de wedstrijdleiding aan het eind van de laatste race van vorig seizoen. Vooral Michael Masi moest het daarbij ontgelden.