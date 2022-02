🎥 F1 op de Winterspelen? Max Verstappen scheurt met bolide over ijs en zorgt voor waanzinnige beelden

De F1 ooit op de Winterspelen? Neen, dat niet, maar Max Verstappen over het ijs zien racen: dat heeft wel iets. Wat ze bij Red Bull allemaal voor mekaar krijgen. Verstappen liet zich in zijn Formule 1-bolide helemaal gaan op een ijscircuit.

Het was in Zell am See in Oostenrijk waar Max Verstappen deze unieke kans kreeg. Franky Zorn, een Oostenrijkse racer in het ijsspeedway, gaf op zijn motor het goede voorbeeld en nodigde Verstappen uit om zich ook op het ijs te wagen.

Dat liet de wereldkampioen Formule 1 zich geen twee keer zeggen: binnen de kortste keren vlamde hij over het ijs als een echte pro. Verstappen genoot er duidelijk ook van. En wat meer is: het leverde werkelijk fantastische beelden op!

Dat kunt u zien in het bovenstaande filmpje van het YouTube-kanaal van Red Bull. Wel goed dat ze spijkers onder zijn Pirelli-banden gezet hebben, anders zou het moeilijk geweest zijn om zijn wagen op het ijs te houden.