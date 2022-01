Nu ook nieuwe coronaregels in de Formule 1: iedereen in de sport moet komend seizoen verplicht gevaccineerd zijn

Op 20 maart begint een nieuw seizoen in de Formule 1 met de GP van Bahrein. Er zullen nieuwe coronaregels gelden, want iedereen moet in de sport volledig gevaccineerd zijn. Niet alleen voor de rijders, maar dus voor iedereen die in de Formule 1 betrokken is.

Het coronavirus gaat nog steeds stevig de ronde over de hele wereld. De Formule 1 heeft daarom een belangrijke beslissing genomen, want iedereen binnen de sport moet volledig gevaccineerd zijn om er bij te kunnen zijn. Volgens Sporza gaat het hier om de rijders, teams, media en ondersteunend personeel. Er zullen geen uitzonderingen toegestaan worden. Alle huidige F1-rijders zouden al volledig gevaccineerd zijn.