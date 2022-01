Stoffel Vandoorne doet het met een stek net buiten top vijf in tweede ePrix van Diriyah, winst voor Venturi-rijder

Met een pole en een tweede plek in de race was het vrijdag in Diriyah voor Stoffel Vandoorne goed begonnen. Zaterdag lagen de kaarten iets moeilijker, want Vandoorne was pas twaalfde in de kwalificaties. Vandoorne schoof in de race nog enkele posities op, Mortara pakte de winst.

Vandoorne verspilde geen tijd om op te schuiven, al betekende dat niet dat hij voor de hoofdprijs kon meestrijden. Nyck de Vries, polesitter en teamgenoot van Vandoorne, maakte aanvankelijk wel deel uit van die strijd. De Nederlander moest het opnemen tegen Edoardo Mortara en Robin Frijns. Ook Di Grassi kwam zich in de loop van de race moeien met de zaken voorin. De Braziliaan maakte zelfs even contact met De Vries en nam later de koppositie over. Mortara ging nadien met de 'attack mode' dan weer voorbij zijn teamgenoot De Grassi naar de leiding. SAFETY CAR Na een probleem voor Alexander Sims moest de safety car in het slot van de race nog op de baan komen. Nadien werd er nog amper geracet. Mortara hield zo voor Venturi de overwinning vast, voor Frijns die als tweede eindigde. Stoffel Vandoorne was uiteindelijk nog de eerste Mercedes en finishte op een zevende stek.