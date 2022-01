Stoffel Vandoorne knap tweede in Formule E-opener: meteen droomscenario voor Mercedes

Het Formule E-seizoen is weer onderweg, met een mooie tweede plaats voor Vandoorne. Mercedes, het team van Vandoorne, deed nog betere zaken in de eerste ePrix van Diriyah. Vandoorne finishte dus als tweede, zijn teamgenoot De Vries pakte de winst.

Nyck de Vries is ook de titelverdediger in het nieuwe Formule E-seizoen en trekt de lijn van vorig seizoen dus gewoon door. Stoffel Vandoorne daarentegen hoopt op betere persoonlijke resultaten dan vorig seizoen, zijn polepositie in Saoedi-Arabië leek meteen de toon te zetten.

Ook tijdens de race had Vandoorne uitzicht op de overwinning, tot hij zijn tweede 'attack mode' miste. De Vries zag de kans om hem voorbij te gaan en gaf de leiding niet meer af. Een één-tweetje dus voor Mercedes, maar wel met De Vries die Vandoorne vooraf ging.

De Britten Jake Dennis (Avalanche Andretti) en Sam Bird (Jaguar) en de Braziliaan Lucas De Grassi (Rokit Venturi) maakten de top vijf compleet. Zaterdag staat al een tweede ePrix van Diriyah op het programma.