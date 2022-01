Thierry Neuville blijft steken op stek buiten de top vijf in Monte Carlo, Loeb wint na lekke band Ogier

Thierry Neuville is niet meer kunnen oprukken in de rally van Monte Carlo. De top vijf heeft hij niet meer kunnen halen, het is bij een zesde plek gebleven. Bovenaan in de uitslag veranderde wel nog wat. Loeb pakte door de lekke band van Ogier nog de winst.

De WK-opener in Monte Carlo, de eerste met een hybridemotor, leverde de nodige problemen op voor Neuville. Het zal nog wat duren eer hij het maximale uit zijn Hyundai kan halen. Neuville begon op de zesde plaats aan de laatste dag en dat is ook zijn positie aan het eind van de rally. Sébastien Ogier leek voor Toyota af te stevenen op de overwinning. Een onverwachte ommekeer heeft er anders over beslist: Ogier verloor door een lekke band een halve minuut. Zo wipte Loeb naar de leiding in de voorlaatste rit en die zou hij niet meer afstaan. LOEB EN OGIER AL ACHT KEER WINNAAR IN MONTE CARLO Loeb schonk Ford dus uiteindelijk succes, zijn achtste overwinning overigens in Monte Carlo. Ook Ogier heeft daar al acht zeges achter zijn naam staan. De Ier Craig Breen maakte de top drie compleet.