Sébastien Ogier leidt in Rally van Monte Carlo, zesde plaats voor landgenoot Thierry Neuville

In de Rally van Monte Carlo zit de eerste dag erop. De leiding is er voorlopig voor de Fransman Sébastien Ogier. Hij staat voor een andere Fransman, Sébastien Loeb, en de Brit Elfyn Evans. Thierry Neuville staat zesde.

De Rally van Monte Carlo is volop aan de gang en donderdag werd de eerste dag afgewerkt. Daarin maakte de Fransman Sébastien Ogier de beste indruk. Toch is alles nog mogelijk, want zijn landgenoot Sébastien Loeb en de Brit Elfyn Evans volgen in zijn spoor.

Thierry Neuville had waarschijnlijk wel meer verwacht van zijn start in de Rally van Monte Carlo, want volgens Sporza staat onze landgenoot voorlopig slechts op de zesde plaats in het klassement. Hij volgt op 28"5 van Ogier.