Belgische motorcrosser heeft ziekenhuis mogen verlaten na zware crash in de Dakar

Bij een zware crash in de Dakar is het altijd even de adem inhouden. Het ziekenhuis heeft hij nu toch al mogen verlaten, Walter Roelants. De Belgische motorcrosser kwam ernstig ten val en liep daarbij enkele delicate breuken op.

Het was op 6 januari dat Walter Roelants zwaar ten val kwam in de Dakarrally. Hij werd getransporteerd naar het militair hospitaal van Riyadh. Daar werd vastgesteld dat hij een breuk aan de ruggenwervel en een breuk aan de nekwervel had opgelopen.

IN HERENTALS GEOPEREERD

Roelants mocht dus blij zijn dat hij de crash had overleefd. Bij Sporza weten ze dat hij nu het ziekenhuis heeft mogen verlaten. Roelants lag inmiddels in een ziekenhuis in België, in Herentals meer bepaald. Na een repatriatie via Parijs was hij daar beland. Het is ook in Herentals dat Roelants geopereerd is.

Eind goed, al goed dus. Al is dit nog niet het einde van het verhaal voor Roelants. Nu volgt nog een herstelperiode met vooral heel veel rust de komende maanden.