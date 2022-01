Eens geen titel maar wel een crash voor Max Verstappen in virtuele wedstrijd, andere Nederlander viert wel

Het kan niet allemaal meezitten, zelfs niet voor Max Verstappen. In een virtuele wedstrijd had die het voorbije weekend wel zin: Verstapppen nam deel aan de virtuele 24 Uur van Le Mans. De overwinning leek tot de mogelijkheden te behoren, tot een crash er anders over besliste.

De virtuele 24 Uur van Le Mans vergaarde door het mooie deelnemersveld heel wat aandacht en werd uitgezonden via verschillende kanalen. Verstappen maakte samen met Atze Kerkhof, Felix Rosenqvist en Maximilian Becke in de LMP-klasse deel uit van Team Redline. MUUR GERAAKT NA CHICANE Verstappen was in de simulator uitstekend vertrokken en lag na een goede eerste stint zelfs op kop. In een chicane op het virtuele Circuit de la Sarthe ging het mis: Verstappen verloor de controle, raakte de muur en het was einde wedstrijd voor Team Redline. De race ging uiteraard gewoon verder en ondanks het utivallen van Max Verstappen volgde er nog Nederlands succes. Esporter Jeffrey Rietveld won met Realteam Hydrogen Redline de virtuele 24 Uur van Le Mans.