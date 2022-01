Op het juiste moment de kop gepakt: Brit is voor de tweede keer eindwinnaar van de Dakar bij de motoren

Vreugde alom: logisch als je net de eindwinnaar van de Dakar geworden bent. Bij de motoren is die winnaar dus al bekend: Sam Sunderland. Richting het einde van de Dakar nam hij de koppositie over en dan was het nog kwestie om het af te maken.

Bij de motoren is de Dakarrally dus reeds afgelopen. Het was Adrien Van Beveren die aan de leiding lag, tot de voorlaatste dag. Van Beveren kende dan een baaldag, waardoor hij terugviel naar de vierde plaats. De koppositie werd zo overgenomen door Sam Sunderland... zijn schoonbroer. BLIJFT IN DE FAMILIE Zo blijft het in de familie, want Sunderland liet de eindzege op de slotdag niet meer uit zijn handen glippen. De overwinning in de laatste etappe was voor de Chileen Pablo Quintanilla. Met ook een tweede plaats in de eindstand sloot hij de Dakar dus ook in stijl af. Het meeste reden om te vieren hadden ze toch bij het Oostenrijkse Gasgas, het team van eindwinnaar Sunderland. Die had een voorsprong van 3 minuten en 27 seconden op Quintanilla en 6 minuten en 47 seconden op de Oostenrijker Matthias Walkner. Sunderland won de Dakar al eens in 2017.