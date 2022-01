Max Verstappen gaat nu ook voor overwinning vanuit de huiskamer in virtuele 24 Uur van Le Mans

Wat na het behalen van de F1-wereldtitel? Meedoen aan de virtuele 24 Uur van Le Mans. Verstappen vindt het alvast een goede manier om zijn reflexen te onderhouden. Dit virtuele project verwerft heel wat aandacht en dat heeft ook deels met Verstappen te maken.

Op 15 en 16 januari mondt de combinatie van autosports en esports uit in een virtuele editie van de 24 Uur van Le Mans. Zowel professionele autoracers als gamers gaan dan de strijd met mekaar aan. Verstappen is dikwijls ook wel voor zo'n initiatief te vinden.

OOK MONTOYA DOET MEE

Het is dan ook welbekend dat Verstappen ook als gamer zijn mannetje kan staan. Dat is al gebleken in andere virtuele races en nu staat hij ook op de deelnemerslijst van de virtuele 24 Uur van Le Mans. Met ook nog namen als Juan Pablo Montoya en IndyCar-kampioen Alex Palou die meedoen.

Dat heeft ook de belangstelling gewekt van heel wat streamingdiensten en mediakanalen, die de wedstrijd zullen uitzenden. Die is overigens ook te bekijken via de website van de virtuele 24 Uur van Le Mans. De race gaat zaterdag om 14u van start.