Al-Attiyah smukt eigen status op met vierde eindzege maar Dakar eindigt in mineur na overlijden mecanicien

Al-Attiyah schreef geschiedenis, maar tegelijkertijd was het een einde in mineur: zo zal de Dakar van 2022 herinnerd worden. Het was al de vierde keer dat Al-Attiyah won bij de wagens. De Dakar treurt echter om het overlijden van Lavalée.

Nadat Sam Sunderland zich tot winnaar gekroond had bij de motoren, moest de ontknoping bij de wagens nog volgen. Al-Attiyah stond al vanaf de eerste dag aan de leiding en zou die koppositie op geen enkel moment meer moeten afstaan. Sébastien Loeb zette in de loop van de Dakarrally wel de achtervolging in op de Qatarees, maar kwam nooit voldoende dichterbij om de eindzege van Al-Attiyah echt ingevaar te brengen. Die is nu ook officieel: met zijn vierde eindzege evenaart hij Vatanen. Enkel Peterhansel verzamelde meer eindzeges, hij won liefst acht keer. OFFICIAL STATEMENT / COMMUNIQUÉ OFFICIEL / COMUNICADO OFICIAL.#Dakar2022 pic.twitter.com/AkdDLBmOut — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2022 De Dakar zorgde voor prachtige sportieve prestaties, maar ook voor treurnis. Quentin Lavalée botste met zijn assistentievoertuig op een lokale vrachtwagen: de Franse mecanicien werd amper 20. Er zat ook een Belgische passagier in de wagen, Maxime Frère. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel steeds bij bewustzijn.