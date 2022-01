Probleem ligt niet (enkel) bij Michael Masi volgens Toto Wolff: "Het probleem is groter"

Zelden werd een wereldtitel in de F1 zo gecontesteerd als die van Max Verstappen in 2021.

Achteraf was er heel wat te doen omtrent de beslissing van wedstrijdleider Michael Masi om de safety car een ronde te vroeg naar binnen te halen. Maar volgens Mercedes teambaas Toto Wolff ligt het probleem niet alleen bij Michael Masi, die wel meermaals een dubieuze beslssing nam.

"Het is normaal dat mensen verschillende standpunten hebben over rijders en teams. Maar inconsistente beslissingen van de stewards leiden tot controverse", ertelt Wolff bij Motorsport.

"De racedirecteur vervangen is niet het enige, het hele besluitvormingssysteem moet verbeterd worden. Er zijn wel meerdere inconsistente beslissingen geweest dit seizoen en die laatste had uiteindelijk de grootste impact. Zeker sportief want het besliste over het kampioenschap", besluit de Oostenrijker.