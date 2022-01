Nasser Al-Attiyah aan de leiding na vijf ritten in de Dakar met comfortabele voorsprong, belager komt wel iets dichter

De sportieve strijd in Dakar is volop aan het losbarsten. Nasser Al-Attiyah staat er na vijf ritten het beste voor bij de wagens. Het is momenteel vooral een strijd tussen hem en Sébastien Loeb. Al-Attiyah heeft nog wel enige marge.

In de vijfde rit was Henk Lategan in zijn Toyota de snelste. De Zuid-Afrikaan bleef Sébastien Loeb voor, Al-Attiyah moest het stellen met een achtste plaats in de rituitslag. Een goede verstaander heeft dan al begrepen dat Loeb tijd heeft goedgemaakt op Al-Attiyah. LOEB DOET IETS VAN ZIJN RUIME ACHTERSTAND AF Bijna drie minuten doet Loeb van zijn achterstand af, maar dan nog bedraagt de kloof tussen Al-Attiyah en hem meer dan een halfuur. Momenteel ligt de Qatarees dus op schema voor een vierde eindzege in de Dakarraly. Al zijn ze daar uiteraard nog lang niet aan het einde. Ook bij de motoren gaat de strijd onverminderd verder. Toby Price was 4'14" sneller dan Danilo Petrucci en won de rit. Sam Sunderland van KTM blijft aan de leiding bij de motoren.