Nu echt terroristisch onderzoek geopend in Dakar na explosie wagen, rijder ondertussen in coma gebracht

De explosie van een wagen in Dakar zou wel degelijk een geval van terrorisme kunnen zijn. De rijder die er het ergst aan toe is, Philippe Boutron, is inmiddels in coma gebracht om het lijden te verzachten. Het onderzoek moet meer informatie over het incident aan het licht brengen.

Vlak na het voorval was reeds te horen dat de abrupte explosie van de wagen van Philippe Boutron een 'kwaadwillige daad' kon zijn. Alle pistes werden opengehouden. Inmiddels is er daadwerkelijk een onderzoek ingesteld met de nadruk op een verband met terrorisme. ZES FRANSEN "Een voorlopig onderzoek is geopend naar de meervoudige moordpoging die verband zou kunnen houden met een terroristische groepering", staat te lezen in een verklaring van de aanklagers. Onder meer het feit dat de zes inzittenden allemaal de Franse nationaliteit hadden, wijst hierop. Philippe Boutron was de man die achter het stuur zat en geraakte zwaargewond aan zijn benen. Volgens zijn naasten is hij in een coma gebracht.