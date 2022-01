Wereldkampioen Max Verstappen nog niet uitgevierd: feesten doet hij ook in Miami

Een wereldtitel vieren, daar mag je gerust je tijd voor nemen. Dat vindt Max Verstappen alleszins. Die is nog altijd niet uitgefeest. Er zijn beelden opgedoken van de wereldkampioen Formule 1 op een nieuwjaarsfeestje in Miami.

Er doen TikTok-video's van het feestje de ronde. Op één van de filmpjes spreekt Verstappen met de microfoon in de hand de menigte toe. "Hebben we allemaal een goede Nieuwjaar achter de rug? Let's go!" De boodschap van Verstappen is dus wel duidelijk (en enkele minder fraaie woorden hebben we weggelaten).

Max Verstappen kroonde zich op zondag 12 december tot wereldkampioen Formule 1 door in de GP van Abu Dhabi, de laatste race van het seizoen, in de laatste ronde zijn grote rivaal Lewis Hamilton in te halen. Dat moest op zich uiteraard gevierd worden en niet veel later kwamen de feestdagen er dan aan.

OOK VRIENDIN AANWEZIG

Opnieuw reden tot vieren en Verstappen is zo te zien nog niet gestopt. Ook zijn vriendin Kelly Piquet was op het feestje aanwezig.