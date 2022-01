Op eieren lopen in Dakar: explosie van voertuig veroorzaakt ernstige blessure, 'kwaadwillige daad' niet uitgesloten

Zaten er kwaadwillige intenties achter de explosie in de Dakarrally van het voertuig van de Fransman Philippe Boutron? Het is de vraag waar iedereen wel een antwoord op wil weten. In elk geval zijn er weinigen in de Dakar die momenteel een echt gerust gemoed hebben.

Uit een persbericht van organisator ASO blijkt dat de wagen van Boutron stopte vanweg een plotse explosie. De piloot geraakte ernstig geblesseerd aan het been en moest geopereerd worden. De oorzaak van de explosie is momenteel niet gekend. Vooral het einde van dat persbericht is opvallend. "De Saudische politie kwam meteen ter plaatse en is een onderzoek opgestart. Niets wordt uitgesloten, ook een kwaadwillige daad niet." Dat voedt uiteraard de speculaties over eventuele sabotage.