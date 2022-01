Tom Boonen kiest Max Verstappen als sportmoment van het jaar

De jaarovergang zorgt altijd voor het oplijsten en kiezen van de mooiste sportmomenten van het afgelopen jaar.

Voor Tom Boonen is de wereldtitel van Max Verstappen het sportmoment van 2021. De ex-wielrenner is zelf ook autofanaat en genoot duidelijk met volle teugen.

“De weken voor de laatste Grand Prix was er al zó veel gebeurd. En bij de laatste Grand Prix heb ik gewoon twee uur aan een stuk rechtgestaan. Ik kón niet gaan zitten. Ik stond op m’n benen te bibberen”, zegt Boonen aan HLN.

“Ik heb zitten schreeuwen. Ik ben nog nooit zo opgegaan in een sport. Dat is voor de eeuwigheid. Ik ben wel blij dat Max Verstappen gewonnen heeft, een halve Belg. Max heeft de laatste races met een mindere wagen gereden. Maar Max was over het hele seizoen gewoon fenomenaal. Volgens mij kan Max met een slechte auto sneller rijden dan Hamilton.”