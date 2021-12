Eens niet Stoffel Vandoorne of Thierry Neuville: Belgische 'Driver of the Year' is bekend

De voorbije jaren was ofwel Stoffel Vandoorne ofwel Thierry Neuville de 'Driver of the Year'. Deze keer is een andere rijder in de prijzen gevallen op de RACB Awards. De prijs voor beste Belgische autorijder is naar Dries Vanthoor gegaan.

Door de prestaties van Stoffel Vandoorne in de Formule 1 en Formule E en die van Thierry Neuville in het WK rally, was het de voorbije jaren moeilijk om hen allebei te kloppen. In 2021 lukt het Dries Vanthoor wel: de Limburger gaat al zijn landgenoten vooraf en is verkozen tot RACB 'Driver of the Year'.

Het is de allereerste keer dat Vanthoor de trofee in de wacht sleept. Hij werd verkozen door een jury van journalisten. Dries Vanthoor haalde het voor Thierry Neuville en Guillaume De Ridder. Voor Stoffel Vandoorne werd het dit jaar de vierde plaats.

OPVOLGER VOOR VANDOORNE

Vanthoor volgt op de erelijst Vandoorne op. Vanthoor werd dit jaar kampioen in de GT World Challenge Europe en sprint. Hij werd ook tweede in de 24 Uur van Spa en zette een tijd neer die goed was voor de polepositie in de 24 Uur van Le Mans.