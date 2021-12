Belgische outsider voor Dakar-winst mag zelfs niet aan prestigieuze rally beginnen na coronabesmetting

Zaterdag begint de Dakar. Dat zal echter zonder een Belgische rallypiloot zijn die anders outsider was voor de zege: Tom Colsoul mag niet deelnemen. Een bittere pil voor Colsoul, die een vaste klant is in de Dakarrally. Al die ervaring kan hij nu niet uitspelen.

Het zou de zeventiende Dakarrally van Tom Colsoul geweest zijn. Samen met Guillaume de Mévius had hij zich ook tot in de puntjes voorbereid. Ze werden dan ook tot de outsiders gerekend bij de rallywagens. Colsoul krijgt nu niet eens de kans om die hoge verwachtingen waar te maken. POSITIEF GETEST MAAR NIET ZIEK Colsoul heeft meerdere keren positief getest op het coronavirus. Wie besmet is met het virus, mag niet deelnemen aan de wedstrijd. Jammer, maar helaas. Hoewel hij Covid-19 heeft opgelopen, voelt Colsoul zich momenteel niet ziek. Guillaume de Mévius ziet de Dakar van 2022 niet aan zijn neus voorbijgaan: hij zal nu meedoen aan de zijde van een andere copiloot.