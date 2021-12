Grote vraagtekens bij beslissing van Mercedes: "Een laatste kunstje?"

Mercedes stopt eind 2022 met de Formule E. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne weet zo niet wat de toekomst hem zal brengen.

Ook Alejandro Agag, voorzitter van de Formule E, stelt enorm veel vraagtekens bij deze opvallende keuze van Mercedes.

“Persoonlijk kan ik hun beslissing niet begrijpen,” zei Agag bij Motorsport TV. “Het is me gewoon een raadsel. Ze verkopen steeds meer elektrische auto’s, ze stoppen in 2030 met de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren in het Verenigd Koninkrijk. Om dan helemaal terug te gaan naar races met verbrandingsmotoren. Misschien willen ze nog eens alles op alles zetten voor een laatste kunstje.”

Ook Audi en BMW trokken zich al terug. “We hebben andere fabrikanten die zeer binnenkort aan boord komen. We hebben fantastische onafhankelijke teams. Je moet kampioenschappen klaarstomen met alleen onafhankelijke teams. De Formule E is in geweldige vorm.”