Hoe diep zit Lewis Hamilton? "Hij is bestolen maar verloor het WK niet in Abu Dhabi", denkt Vandoorne

Het niet halen van een achtste wereldtitel heeft er serieus ingehakt bij Lewis Hamilton.

Het is sinds de GP van Abu Dhabi van 12 december geleden dat we nog iets gehoord hebben van Lewis Hamilton. Ondertussen is hij op Instagram zo ver gekomen dat hij iedereen heeft ontvolgd. Hamilton heeft er 26,3 volgers en postte regelmatig een foto uit zijn leven, maar nu is het dus stil.

Vandoorne: "Regels niet gerespecteerd"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne is testrijder bij Mercedes en kon vanop de eerste rij toekijken hoe groot de ontgoocheling was bij Hamilton. "De regels omtrent de Safety Car zijn niet gerespecteerd in Abu Dhabi", is Vandoorne duidelijk in een interview met de RTBF.

"Alles ging perfect, Lewis reeed goed en het team had de juiste strategie uitgestippeld maar de beslissing van de jury heeft de race en dus ook het kampioenschap veranderd. Ik vermoed dat ze het WK niet achter de safety car wilden eindigen, al had dat wel gemoeten"

Maar zoals veel trouwe F1-fans weten, is een WK niet het resultaat van één race maar het resultaat van meer dan 20 races. Dat het uiteindelijk zo eindigde, was een scenario dat zelfs de betere scenarist niet kon bedenken. "Lewis verloor het WK niet in Abu Dhabi maar vroeger op het seizoen toen Mercedes nog niet goed genoeg was. Red Bull profiteerde daar optimaal van", besluit Verstappen.

Dat Hamilton nu ook op sociale media voor opvallende taferelen zorgt, wakkert alleszins de speculaties aan dat het voor Hamilton genoeg is geweest in de F1 en hij na dit seizoen niet meer zal terugkeren. Een optie die voormalige F1-baas Bernie Ecclestone al suggereerde eerder deze week.