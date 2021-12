Lewis Hamilton duikt onder op sociale media: "Ik denk dat Lewis niet doorgaat"

Lewis Hamilton is bezig met onder te duiken op sociale media. Dat doet de vermoeden dat hij zal stoppen met Formule 1 groeien.

Hamilton laat al een tijdje niks van zich horen op sociale media. Al is het niet de eerste keer dat hij zoiets doet. In 2019 was het ook al eens prijs.

Opvallend is wel dat hij op Instagram, zijn grootste account op sociale media met 26 miljoen volgers, zelf iedereen begin ontvolgen is.

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone denkt dat er volgend seizoen geen duel komt tussen Verstappen en Hamilton. “Ik denk dat Lewis niet doorgaat”, klinkt het daar.