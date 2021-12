Opnieuw beetje meer in voetsporen van vader Michael: Mick Schumacher in 2022 ook reserverijder bij Ferrari

Mick Schumacher treedt opnieuw wat meer in de voetsporen van vader Michael: Ferrari geeft de jonge F1-piloot volgend jaar de kans om reserverijder te zijn in een aantal races voor het prestigieuze team. Daarnaast zal Schumacher ook nog vaste rijder blijven bij Haas.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto maakte bekend dat volgend jaar Mick Schumacher reserverijder zal zijn in elf Grote Prijzen en Antonio Giovinazzi die rol op zich zal nemen in twaalf andere Grote Prijzen. "Mick is afkomstig van onze academie, dus ik ben heel blij dat hij in zijn tweede seizoen in de Formule 1 bij ons teams aanschuift als reserve", zegt Binotto in De Telegraaf.

CONSTANTER GEWORDEN

"Coureurs van onze academie leiden we op om in de toekomst voor Ferrari in de Formule 1 te kunnen rijden. Mick heeft zich gedurende het seizoen sterk verbeterd; hij is constanter geworden en ook sneller. In de laatste races zat hij veel dichter op de auto’s voor hem, terwijl Haas zijn bolide in het geheel niet heeft doorontwikkeld in het seizoen", heeft Binotto lof voor de prestaties van Mick Schumacher.

Desondanks was de 22-jarige Duitser vooral in het achterveld te bespeuren. Niet geheel zijn fout: Haas had het voorbije seizoen de minst snelle wagen.