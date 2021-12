Francorchamps toont zich niet van fraaiste kant: toeschouwers krijgen zeer beperkte compensatie voor afgelaste race

Spa-Francorchamps dat kan doorgaan in mooi, droog weer: het was ook voor de toeschouwers die dit jaar opdaagden voor de GP van België de droom. De weergoden stonden echter niet aan hun zijde en nu laat ook de organisatie de fans in de kou staan.

Uitgerekend in het weekend van Spa-Francorchamps was het dit jaar in Wallonië een hels en volledig uitgerekend weekend. Gevolg: de fans kregen geen waar voor hun geld. Door de massale regenval konden er slechts enkele rondjes gereden worden, waarna de race op zondag definitief gestaakt moest worden. In het kampioenschap telde de uitslag op dat moment voor de helft van de punten. LOTING VTM Nieuws meldt welke compensatie het publiek hiervoor kan krijgen. In een mail aan enkele toeschouwers staat dat ze mogen deelnemen aan een loting die 170 tickets aan de man brengt of een code om de race volgend jaar op televisie gratis te bekijken. Zeer magertjes, als je weet dat zo'n 75 000 mensen zich een ticket aanschaften voor de GP van België. De overgrote meerderheid van hen dreigt zijn geld dus niet meer terug te zien.