Teambaas van Mercedes steekt hand in eigen boezem: "We zijn over de schreef gegaan"

Bjorn Vandenabeele

Gisteren 14:00 |





Toto Wolff heeft wat tijd gehad om na te denken over het voorbije seizoen en beseft achteraf dat ze waarschijnlijk wat te ver gegaan zijn tegen racedirecteur Michael Masi. Het seizoen in de Formule 1 was er eentje om duimen en vingers van af te likken. Het bleef tot de laatste ronde razend spannend. Uiteindelijk werd Max Verstappen wereldkampioen. De nederlaag kwam in het kamp van Mercedes bijzonder hard aan. Een weekje later blikt teambaas Toto Wolff terug op de interactie met racedirecteur Michael Masi. Die kwam onder grote druk te staan afgelopen seizoen door verschillende incidenten tussen Verstappen en Hamilton. “We kregen de kans om rechtstreeks met de racedirecteur te praten en omdat we zo fel strijden voor het belang van onze teams, zijn we met zijn allen over de schreef gegaan”, zegt Wolff bij RaceFans. “Dit was zeker een deel van de mislukkingen dit jaar dat, mede onder druk van de teambazen, het leven van de racedirecteur er niet makkelijker op werd gemaakt, zeker niet. Dus we moeten hierop terugkomen.”



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws per mail.