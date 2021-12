Latifi met de dood bedreigd na laatste GP Formule 1

Nicholas Latifi heeft enorm veel haatberichten gekregen na de laatste race in de Formule 1.

Lewis Hamilton leek op weg naar de wereldtitel, maar een crash van Nicholas Latifi vijf ronden voor het einde bracht de safety car op het circuit. Daardoor kon Verstappen weer aansluiten en in de laatste ronde werd de Nederlander alsnog wereldkampioen door Hamilton in te halen.

Latifi kreeg naar eigen zeggen duizenden berichten na de race. "De meeste waren ondersteunend, maar er was ook veel haat", meldt de 26-jarige Latifi. "Wat me shockeerde, was de extreme toon van de haat en zelfs de doodsbedreigingen die ik ontving. Je kan je mening hebben. Maar die meningen gebruiken om haat en dreiging met geweld te voeden, niet alleen richting mezelf maar ook mijn naasten, dat betekent dat je geen echte fan bent van de sport."

"Een dikke huid hebben, hoort erbij als atleet. Maar veel van de commentaren die ik vorige week ontving, gingen over de grens. Dat was extreem. Ik vraag me af hoe anderen zouden reageren als zoveel bedreigingen op hen af zouden komen."

"De gebeurtenissen van de voorbije week hebben me doen inzien hoe belangrijk het is samen te werken om dit te stoppen en wie dit allemaal ontvangt te steunen. Ik realiseer me dat ik waarschijnlijk niet het gedrag van de daders kan veranderen, maar het is goed om dit gedrag te benoemen en niet stil te zijn. En als het delen van mijn gedachten, en het onderstrepen van de nood om actie te ondernemen, slechts één persoon helpt, dan was het het waard", besluit Latifi.