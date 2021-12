Lando Norris blijft progressie maken in de Formule 1: nog nooit zo veel punten behaald als het voorbije seizoen

Lando Norris doet het elk jaar beter en beter in de Formule 1. Zo is op de Twitterpagina van McLaren te zien dat Norris het voorbije seizoen 160 punten heeft behaald. Nog nooit deed de jonge rijder beter.

In zijn eerste seizoen was Norris namelijk goed voor een totaal van 49 punten. Het jaar daarna deed hij al duidelijk beter met 97 punten, maar nu heeft hij het dus nog beter gedaan met een knap totaal van 160 punten.

