Mercedes nog boos maar ook Verstappen is één zaak nog niet vergeten: "Denk niet dat je dat kan maken"

Max Verstappen mocht op het FIA-gala zijn trofee gaan ophalen voor zijn wereldtitel. Mercedes was daar niet aanwezig uit protest en riskeert hiervoor mogelijke nog een sanctie. Al is het kamp-Hamilton niet het enige dat nog verbolgen is over een bepaalde zaak.

In de loop van het seizoen liepen de emoties hoog op. Onder andere op Silverstone. Verstappen moest na een crash naar het ziekenhuis gebracht worden, Hamilton won de race en vierde uitbundig. Uit een reactie bij Ziggo Sport blijkt dat Verstappen dat nog niet vergeten is. "Ik denk niet dat je dat kan maken, om zo te vieren na zo'n serieuze crash. Laten we het zo zeggen: ik had het zo niet gedaan", is Verstappen duidelijk. De wereldkampioen was het dit seizoen ook niet altijd eens met de wedstrijdleiding. "Die relatie is niet altijd evengoed. Maar goed, zij doen ik werk en ik dat van mij." FLINK GEFEEST Verstappen kwam ook nog eens terug op de beleving bij het behalen van de wereldtitel en het feestgedruis nadien. "Ik heb eerst flink gefeest en daarna vier uurtjes geslapen. Dit zijn heel bijzondere momenten die je nooit in je leven gaat vergeten."