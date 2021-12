Mercedes blijft met grote kater zitten: "Zou goed kunnen dat we dit nooit een plaats kunnen geven"

De gemiste wereldtitel voor Lewis Hamilton blijft Mercedes enorm dwars zitten.

De nederlaag is hard aangekomen in het team van Mercedes. “Het zal nog een hele tijd duren voor we die race van zondag verteerd hebben”, zegt teambaas Toto Wolff bij Sporza. “Het zou goed kunnen dat we dit nooit een plaats zullen kunnen geven.”

Wolff en Hamilton laten zich ook niet zien op het slotgala van de Internationale Autosportfederatie gaan. James Allison, technisch directeur bij de renstal, zal de constructeurstitel in ontvangst nemen.

De vrees is groot dat Hamilton, ondanks het feit dat hij nog een contract voor twee jaar heeft, een punt zet achter zijn carrière.

“Ik hoop dat hij blijft want Lewis is de grootste F1-piloot ooit. Als rijder zal hij wel willen terugkeren want hij staat nog altijd aan de top, maar hij is ook een mens van vlees en bloed met bepaalde waarden. De pijn van zondag zal moeilijk te vergeten zijn.”