Ontknoping F1-seizoen blijft nazinderen: "Ik hoop dat Lewis blijft racen, maar hij is een man met duidelijke waarden"

De ontknoping van het F1-seizoen is een vaststaand feit, maar de kous is niet helemaal af. Lewis Hamilton en zijn team Mercedes blijven met een enorme kater achter. Ze gaan dan wel niet in beroep tegen de wereldtitel van Verstappen, dat betekent niet dat ze vrede hebben met hoe alles gegaan is.

"Lewis en ik zijn gedesillusioneerd", zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff in een digitale persconferentie. "Niet door de sport, we houden van de sport met elke vezel in ons lichaam. Het gaat een lange tijd duren om te verwerken wat zondag gebeurd is. Ik denk niet dat we er ooit over gaan geraken, dat is niet mogelijk. Zeker niet voor Hamilton als rijder."

Hamilton heeft in principe nog een contract bij Mercedes. Staat hij volgend jaar opnieuw op de grid? "Ik hoop dat we met ons twee en de rest van het team verder kunnen gaan. Maar hij zal nooit over de pijn geraken die zondag is toegebracht. Ik hoop dat Lewis blijft racen, want hij is de beste ooit. Als racer zal zijn hart zeggen om door te gaan. Maar hij is een man met duidelijke waarden", geeft Wolff geen zekerheid.

NIET NAAR HET GALA

Opvallend: Mercedes zakt niet naar het FIA-gala af. "We gaan de FIA verantwoordelijk houden. De sport moet op de eerste plaats komen en de entertainment pas op de tweede plaats, niet omgekeerd." Over de eventuele rechtzaak, zei Wolff het volgende: "Als je het bekijkt langs de juridische kant, waren we bijna zeker dat we in de rechtbank ons gelijk zouden halen. Maar wij noch Lewis wilden het WK winnen in de rechtzaal."