Nieuwe kalender bekendgemaakt voor de Formule 1: start nieuw seizoen op 30 maart, er komt ook een gloednieuwe GP

Het vorige F1-seizoen is nog maar net voorbij, maar nu beginnen uiteraard al de voorbereidingen richting volgend seizoen. Zo zal er vanaf 30 maart opnieuw Formule 1 te zien zijn.

De FIA heeft de nieuwe kalender bekendgemaakt voor de Formule 1 en het nieuwe seizoen zou op 30 maart starten met de GP van Bahrain. De GP van België zal volgens Sporza dan weer op 28 augustus op het programma staan.

Er zal ook een gloednieuwe GP gereden worden, want in de Verenigde Staten zal namelijk de GP van Miami op de menu staan. Deze Grote Prijs zal voor het eerst op 8 mei gereden. Het is daarmee de vijfde Grote Prijs van het seizoen.