Mercedes bindt in: Verstappen nu ook helemaal officieel wereldkampioen

Mercedes legt zich neer bij de uitslag van de GP van Abu Dhabi, de beslissende race in het F1-kampioenschap. Maar het richt wel samen met de FIA een commissie op die de F1-regels op scherp moet stellen.

Na de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi had de Duitse renstal wel laten weten ‘de intentie’ te hebben in beroep te gaan tegen beslissingen van de stewards in het slot van de race.

Enkele dagen later heeft Mercedes besloten af te zien van juridische stappen. Verstappen is daardoor nu helemaal zeker van de wereldtitel. De 24-jarige Nederlander ontvangt donderdagavond op het gala van de internationale autosportfederatie FIA de bijbehorende bokaal.