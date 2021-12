Het FIA-gala waar Verstappen zijn hele leven op wachtte: "Geen medelijden met Hamilton, al snap ik dat het pijnlijk is"

Geen FIA-gala waar Max Verstappen zo zal uitgekeken hebben dan naar dat van dit jaar. De wereldtitel had hij op de baan behaald, de bijhorende trofee zal hij op het gala nog mogen ontvangen. Mercedes is uit protest niet aanwezig.

"Dat het allemaal aankomt op het laatste rondje in de laatste race is natuurlijk bizar. Een mooier scenario kan je niet schrijven. Het is geweldig om wereldkampioen te worden", zegt Verstappen volgens het Algemeen Dagblad in een eerste reactie ter plekke.

Verstappen kreeg de vraag of hij medelijden had met zijn grote concurrent Hamilton, aangezien het zo nipt was. "Nee, medelijden niet, al snap ik wel dat het heel pijnlijk is. Maar in racen kan tot op het laatste moment alles gebeuren. Zelf heeft hij ook op een soortgelijke manier ooit een WK gewonnen."

NIET BEZORGD OM KLACHTEN

Na afloop van de race legde Mercedes nog twee klachten neer en even zag het er naar uit dat het naar de rechter ging stappen. Verstappen trok er zich allemaal niet veel van aan. "Ik heb me er niet druk over gemaakt. Niemand had deze titel ooit van me af kunnen pakken, dat wist ik zeker. Het licht stond op groen, wij hebben niks verkeerds gedaan."