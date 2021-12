Verstappen tevreden over testdag in Abu Dhabi, andere wereldkampioen en ploegmaat van Vandoorne wel sneller

Al snel nadat hij zich tot wereldkampioen kroonde, kroop Max Verstappen op de testdag in Abu Dhabi alweer in zijn bolide. Verstappen toonde zich achteraf positief over het verloop van de eerste testdag. Al was hij niet de snelste wereldkampioen op de baan.

Verstappen reed op de eerste testdag in Abu Dhabi met de banden waarop volgend jaar een beroep zal worden gedaan in de Formule 1. "Het was goed om de nieuwe banden te testen. Er waren geen verrassingen, wat altijd positief is. Volgend jaar verandert alles en zullen de auto's heel anders zijn, dus het is alvast goed om al in formatie te hebben over de banden."

Nu mag de riem er wel even af voor de wereldkampioen Formule 1. "Ik kijk er nu erg naar uit om een tijdje weg te blijven van het circuit." Verstappen legde 124 rondjes af en deed het qua snelheid rustig aan, want hij zette slechts de zeventiende tijd neer. Het ging natuurlijk niet puur om de snelheid. Volgende afspraak in zijn agenda: donderdag in Parijs zijn trofee gaan ophalen.

SNELSTE TIJD VOOR DE VRIES

De snelste tijd op de eerste testdag in Abu Dhabi kwam van zijn landgenoot Nyck de Vries. Die is dan weer wereldkampioen Formule E, de klasse waarin hij ploegmaat is van Stoffel Vandoorne. De Vries kroop deze keer in de F1-wagen van Mercedes en kan alvast zeggen dat hij op die ene dag sneller was dan de wereldkampioen F1.