Toch nog goed nieuws voor Lewis Hamilton: Britse F1-coureur mag zich vanaf nu "Sir" noemen

Lewis Hamilton zal meer dan waarschijnlijk zwaar aan het balen zijn na zijn nederlaag in de GP van Abu Dhabi, maar de Brit van Mercedes heeft nu ook goed nieuws gekregen. Vanaf nu is het namelijk "Sir" Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton is er dit weekend niet in geslaagd om een extra wereldtitel toe te voegen aan zijn palmares. Hij moest namelijk nipt zijn meerdere erkennen in de Nederlander Max Verstappen van Red Bull Racing.

Toch heeft Hamilton nu goed nieuws gekregen, want de Brit is door de Prince of Wales, prins Charles, op Windsor Castle tot ridder geslagen. Een mooie huldiging voor Hamilton en daardoor is het voortaan "Sir" Lewis Hamilton.