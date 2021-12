🎥 Groot feest voor Max Verstappen aan Red Bull-fabriek in Milton Keynes: spectaculaire beelden met heel wat oranje rook

Max Verstappen is sinds het voorbije weekend een echte legende. De jonge Nederlander is er namelijk in geslaagd om de nieuwe wereldkampioen te worden in de Formule 1. Hij haalde het nipt van Lewis Hamilton.

Bij Red Bull Racing zijn ze uiteraard zeer tevreden met deze wereldtitel en er werd dan ook een groot feest gegeven aan de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Verstappen reed er bijvoorbeeld rond in een Oranje wagen, terwijl de medewerkers ook heel wat oranje rook afschoten. Bekijk hieronder de beelden. Orange scenes in Milton Keynes 🧡 #SimplyLovely pic.twitter.com/SNeI56rqWu — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) December 15, 2021