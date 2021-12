Ondanks de klachten en de juridische dreiging: Mercedes-baas heeft Verstappen gefeliciteerd voor wereldtitel

Wat is het nu juist waar Mercedes nog op hoopt? De teambaas heeft Verstappen gefeliciteerd, zo verklapte de kersverse wereldkampioen Formule 1. Het staat in schril contrast met de acties die Mercedes nam en nog overweegt te nemen.

Nadat Max Verstappen de GP van Abu Dhabi won en zich zo tot wereldkampioen kroonde, diende Mercedes twee klachten in. Die werden allebei verworpen, maar de Duitse renstal zou nu nog juridische stappen overwegen.

HOOG OPLAAIENDE EMOTIES

En toch heeft Verstappen blijkbaar felicitaties ontvangen van Mercedes-teambaas Toto Wolff. "Toto heeft me een bericht gestuurd waarin hij me feliciteerde voor mijn seizoen en zei dat ik het verdiende om te winnen. Dat was mooi van hem. De emoties laaiden tijdens die laatste ronde hoog op bij beide teams", zei Verstappen aan SkySports.

Eerder feliciteerden ook Lewis Hamilton en diens vader Max Verstappen al met zijn wereldtitel. Maar achter de schermen is mogelijk het laatste woord nog niet gezegd.